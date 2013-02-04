西班牙反对党要求首相拉霍伊为贪腐丑闻引咎辞职

西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻引咎辞职，同时民调显示，拉霍伊所属中右翼人民党的支持率跌至记录最低水平。此前媒体报道称，包括拉霍伊在内的至少十几名人民党官员曾接受前财政大臣所操作的贿赂基金的款项。拉霍伊对此予以否认。路透