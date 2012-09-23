独家：消息称西班牙考虑停止养老金与通胀挂钩

路透马德里9月21日电---知情消息人士透露,西班牙正在考虑冻结养老金与加快推进提高退休年龄的计划.目前该国正努力削减支出,以满足获得国际主权援助所需的条件.

这些措施将帮助西班牙每年至少节省40亿欧元,并等於采纳欧盟一份5月文件中所提的建议.欧元区高层消息人士说,这份文件是用作一项主权援助方案计划条款的蓝图.

西班牙现计划在15年内将退休年龄从65岁提高到67岁,消息人士称,该计划的加快推进已成定局.据悉,西班牙仍在考虑取消每年根据通胀率调整养老金的做法.

西班牙正在犹豫是否申请外部援助来解决高赤字与高债务问题.该国周四标售10年期公债的收益率下滑,但压力也许只是暂时得到缓解.

新的养老金措施或最早在下周与2013年预算案一道公布,将向投资者发出强力讯号,即西班牙正在认真履行结构性改革,这些改革之前因政治代价考虑而被推迟.

西班牙首相拉霍伊曾重申不会对养老金"开刀",但继激烈的节支措施後,他削减预算资金的选项已经无多.上周拉霍伊的说法有所软化,称不到最後不会这麽做.

周五,副首相Soraya Saenz de Santamaria否认政府正在研究停止定期上调养老金.

她在内阁例行周会後告诉记者,"首相公开说过,他上任後做的第一件事就是让养老金及时调整,这点应该受到尊重…他是这样说的,不到最後不会去动养老金."

熟悉政府思维的多名消息人士称,拉霍伊的言论表明他在转变立场.其中一人表示,"他只说了不会削减养老金.你还听到了其他的吗?我们都知道,削减养老金有很多种方法,一种就是不随通胀上调."

另一名消息人士称,加快调整退休年龄的做法已得到政府支持.又一人表示,冻结养老金涨幅是可期的,"不提高养老金也是一种形式的调整."

**冻结养老金也许势在必行**

很多分析师也认为,冻结养老金将不可避免.

西班牙2012年预算中假设了养老金支出增加3.2%,其中1%是通胀挂钩考虑,但西班牙通胀率目前在3%附近,意味着政府1月份将需多付出40亿欧元养老金,但要算到2012年预算中.

因此,如果今年不根据通胀上调养老金,将可为政府节约50到60亿欧元.

就未来几年,若基於2%的通胀率,上调养老金带来的成本是40亿欧元.

"没有什麽办法,只能取消养老金与通胀的挂钩,从明年起开始冻结."经纪机构Intermoney的首席分析师Jose Carlos Diez表示,"我觉得这还只是一个开始…养老金、失业补助和借款成本正在吞噬所有的减支成果,因此在这些方面都需要采取行动."

欧元区高层消息人士称,取消养老金与通胀挂钩以及加快推迟退休年龄,都是欧盟长期以来的要求,要想让欧洲买进债券来解决融资问题,西班牙就必须做到这些.

像希腊、爱尔兰和葡萄牙这些接受了援助的国家,全都不得不采取了大幅削减养老金的做法.

下周政府批准2013年首个预算草案时,有可能就养老金问题作出声明,但政治分析师表示,首相拉霍伊可能会想等到加利西亚的地区选举之後.

是否以及何时申请欧洲援助掌握在拉霍伊手中.一些迹象表明,他有可能随公布预算案的时间行动,以抢在评级机构穆迪9月末发布信贷评估前占领先机,否则西班牙评级有被降至垃圾级之虞.穆迪说过,会高兴见到西班牙申请援助.

但欧盟官员表示,预计西班牙在10月21日的地区选举投票前不会寻求援助.这意味着,10月底前西班牙需在没有欧元区援助资金或ECB买债的情况下,自行填补300亿欧元的再融资缺口,包括短期票据90亿欧元.

西班牙与德国指标10年期公债的利差在周五扩大了数个基点.

眼看失业率即将突破25%且至少2015年都将高居不下,西班牙缴纳养老金的人数已经减少到10年低点,目前相当於2.39人在支持1个领取养老金的人.

政府之前从一项保险基金中动用了44亿欧元,用於7月和8月向810万人支付养老金,这占到西班牙总人口的约五分之一.

政府也表示,到年底的时候,不排除动用应急专用的养老金担保基金.(完)

--编译 隋芬;审校 王冠中

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