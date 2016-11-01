拉霍伊宣誓连任西班牙首相 少数派政府执政或将困难重重

路透马德里10月31日 - 拉霍伊周一宣誓开始作为西班牙首相的第二个任期，但他的少数派政府或许难以开展有效的统治，想要治愈此前10个月政治僵局留下的后遗症也殊为不易。

这位保守派领导人在马德里附近扎祖勒宫(Zarzuela Palace)向费利佩国王(King Felipe)宣誓就职，此前他在周六赢得议会的信任投票，在经历选举以及联合执政谈判的僵局后，西班牙终于迎来一个能够完全正常运转的政府。

西班牙公债收益率周一下跌，但跌幅有限，因投资者对该国能否推行经济改革并抑制公共开支心存疑虑。

拉霍伊是西班牙现代历史上权力最弱的执政者，他正在着手组建新内阁。内阁必须获得超党派的支持，以便改革议案能够在反对派众多的议会获得通过。

他将于周四公布内阁成员名单。这份名单将受到详细审视，尽管多数阁员预计会来自他所在的人民党，但外界还是希望他能在内阁中任命新面孔来寻求新的开始。西班牙媒体尚未立即获得有关新内阁方面的消息。

拉霍伊现年61岁，第一届任期时执政党在议会中占据绝对多数席位，当时他经常蔑视反对派。而现在他必须让反对派相信他真心与他们合作。

评级机构惠誉称，组建新政府降低了政治不确定性，但这一重大风险仍然存在。

惠誉称少数派政府或面临施政能否获得支持的挑战，这令实质性的结构性改革不太可能进行，而且政府也极有可能无法撑过整个任期。

在拉霍伊的第一个任期内，西班牙遭受了严重的经济衰退，银行需410亿欧元的救助，但现在该国经济正在复苏。

拉霍伊将遭遇诸多紧急问题，其中包括制订新的2017年预算，以得到欧盟执委会的认可和实现明年赤字目标；实现赤字目标将要求缩减开支或创造额外收入。

拉霍伊还得应付东北部富有的加泰罗尼亚地区的独立运动，该地区计划明年就脱离西班牙进行公投。(完)