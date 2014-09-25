西班牙首相访华引资 两国将签38亿美元商业协议--官员

路透上海9月25日 - 一位官员表示，中国与西班牙本周将在北京签署价值总计约30亿欧元(38亿美元)的商业协议。西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)正在访问中国，希望能为西班牙经济争取支持。

一位西班牙代表团的官员周四在两国峰会间歇表示，中国和西班牙企业共将签署14项协议。该官员拒绝具名，因相关协议尚未公布。

拉霍伊是又一位到访中国以图吸引投资的欧洲领导人。他将会晤中国国家主席习近平、总理李克强等高层领导人。

拉霍伊周四对两国商界人士讲话，呼吁中国向西班牙投资，称该国经济在经历欧元区危机后已经重回正轨。

"能像西班牙这样能提供这么好投资机遇的国家很少，因为它有着开放、充满竞争的市场，"拉霍伊说，他还补充称，食品和消费品行业是中西两国企业可以增加合作的领域。

参加会面的企业包括西班牙最大的银行桑坦德银行(SAN.MC)、全球时尚连锁店Zara的东家Inditex(ITX.MC)和中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)。

西班牙是今年少数几个取得经济成功的欧元区国家之一。该国第二季经济增速创下六年最快，复苏脚步加快。

随着中国经济日渐成熟，中国企业为了追求高收益增加了海外投资。中国本月表示，2014年中国的海外直接投资预计将超过外企对华的直接投资。

政府数据显示，中国企业去年对156个国家的投资规模为902亿美元，年增长17%。(完)

(编译 朱晓军/白云; 审校 田建华/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。