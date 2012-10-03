西班牙首相称本周末不会求援 穆迪称10月宣布审核结果

* 拉霍伊表态前曾有报导称,西班牙准备请求援助

* 拉霍伊会见西班牙各地区领导人

* 穆迪称,将於10月宣布西班牙债信评级审核结果

路透马德里10月2日电---西班牙首相拉霍伊周二表示,并未打算很快申请欧洲援助.此前有报导指,该国可能最快於本周末便会求援.

拉霍伊作出上述表态之前,在马德里与西班牙各地区的17位领导人会面.

欧洲官员周一晚间对路透表示,西班牙准备最早于下个周末请求欧元区和欧洲央行(ECB)开始购买该国公债,不过德国暗示应该再"等一等".

"如果一家新闻机构报导称我们将在本周末申请援助,那就只有两种解释:要麽该机构是正确的,知道的情况比我都多,这是可能的;要麽他们是错误的,"当被问及有关路透的报导时,拉霍伊笑着回答.

"但是,如果你认为我所说的要比这篇报导更加重要的话,那麽我的回答是不(本周末我们不会申援.)"

西班牙是当前投资者所关注的焦点.拉霍伊正艰难压低该国公共赤字,而且西班牙在三年来第二次衰退中越陷越深.西班牙是欧元区公共赤字最严重的国家之一.

西班牙指标10年期公债收益率(殖利率)周二下降,因为投资者关注马德里可能申援的迹象.该国财政部周四将标售2014、2015和2017年到期的公债,这将再次测试投资者对该国公债的买需.

马德里上周四公布了进一步紧缩开支的2013年预算案,并称将在未来六个月给出约43项结构性改革的详细计划.

西班牙9月失业人数进一步上升,因为在夏季旅游旺季结束後,服务业裁员加剧,这意味着目前四个劳动人口中就有一人处於失业状态.

拉霍伊与各自治区就财政整顿达成协议,但他并没有透露地方政府计划如何平衡其帐目的细节内容.

他表示,中央和地方政府将在未来某一天讨论如何分配赤字.

今年中央政府的公共赤字目标是相当於国内生产总值(GDP)的4.5%;自治区则必须将其赤字降至相当於GDP的1.5%.到2014年前,中央政府的赤字目标是占GDP的2.7%;自治区目标则是占GDP的0.1%.

由於被摒除在国际债市之外,加上年底前有近160亿欧元(207亿美元)的债务到期,已经有五个自治区向中央政府设立的180亿欧元基金寻求协助.

西班牙失业率和通胀图表,请点选(link.reuters.com/wuf25s)

西班牙经济图表,请点选(r.reuters.com/pas57s)

西班牙债务和公债收益率图表,请点选(link.reuters.com/syb88s)

**距离垃圾级评级只有一个级距**

投资者等候西班牙做出向欧洲求援的决定.评等机构穆迪周一表示,其将在本月某个时候公布西班牙主权债的评估报告,目前其评等仅比垃圾级高一个级距.

穆迪原本要在9月底前公布西班牙报告,但穆迪发言人士表示该评估尚在进行当中.

"穆迪对西班牙评级的审核正继续评估多项因素,包括西班牙银行业的资本需求,支持机制的性质和规模,近期发布的2013年预算计划,以及银行业联盟的进一步发展对欧元区危机管理框架的影响."该发言人称.

穆迪在2012年6月将西班牙债信评级从A3降至Baa3.

如果该机构决定再把西班牙评级调降一个或多个级距,则该国将成为继印度之後,全球前12大经济体中第二个失去投资级评等的国家.

标准普尔给予西班牙的主权评级为BBB+,比垃圾级高三个级距.惠誉给出的评级则比垃圾级高出两个级距,为BBB.

标普的欧洲、非洲与中东地区评级主管在9月稍早曾表示,由於欧洲央行打算支撑西班牙的债券价格,该机构短期内不太可能把该国评级降至垃圾级.

债信评级公司DBRS也不急於调整西班牙的评级,尽管该国经济状况不断恶化.这是由於欧洲央行新的购债计划等措施随时可能启动.(完)

--编译 徐文焰/兰秀娟/戴素萍;审校 张涛

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