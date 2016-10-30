拉霍伊赢得第二个首相任期 结束10个月的政治僵局

- 路透马德里10月29日 - 西班牙议会周六同意授予保守派领袖拉霍伊第二个首相任期，从而结束10个月的政治僵局。

在两次选举无果而终，以及争执不休的各个党派间多次结盟努力均告失败后，拉霍伊终于可以组建自12月以来的首个可全面运转的政府，不过新政府将是近代以来或授权最小的政府。

由于在四分五裂的议会中并不占据多数优势，拉霍伊政府将不得不与反对派进行协商，以完成四年任期并制定法律。而下一年度的新预算案将是头一个考验。

“我们可以在代理政府的管理下坚持300多天，但无法在政府因缺乏支持或面临太多阻力而无法实施管理的情况下幸存，”拉霍伊对议员称，并敦促他们守护西班牙的经济复苏。“这并非异想天开。”

拉霍伊的对手到目前为止并未向他保证会有任何形式的政治稳定，不过威胁举行临时选举或可为他提供一些喘息之机。若举行临时选举，拉霍伊领导的人民党(PP)或将再次取胜。

拉霍伊表示，将在周四任命新内阁。

许多西班牙人对政府能够有何成就抱怀疑态度，因为其在350多个议会席位中仅控制着137席。(完)