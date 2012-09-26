西班牙首相称已做好准备为西班牙寻求新救助方案

路透马德里9月26日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三表示,他已做好准备为身陷困境的西班牙寻求新救助方案,但前提是债务融资成本仍然过高且持续时间过长.

投资者担心西班牙明显不愿意寻求救援的心态,可能会导致欧元区陷入更深层次的困境当中.寻求纾困是欧洲央行出手协助的前提条件.

拉霍伊此前曾称,欧洲央行宣布大举购债计划後,西班牙公债收益率的下降,可能会允许西班牙延後寻求进一步的帮助.

"我可以百分之百的保证,我会寻求这项援助,"他对华尔街日报称.

不过他补充道,现在判断西班牙是否需要一个由欧洲央行和欧元区救援基金购债的计划,还为时尚早.拉霍伊并称他仍需要确定救援计划的附带条件是"合理的".

就在拉霍伊讲话之前,抗议者与警察周二在西班牙首都马德里发生冲突.因为西班牙政府2013年预算定於周四公布,其中包括新一轮不受欢迎的撙节措施.成千上万的人聚集在距离马德里市中心普拉多博物馆只有几米的Neptune广场,在议会周围形成了一条人链.而路障、警车和1,500多名身穿防暴服的警察则把议会保护了起来.

西班牙目前是欧元区债务危机的最新风暴中心,该国需要在未来两年里将预算赤字削减逾600亿欧元(780亿美元).对於经济陷於萎缩的西班牙而言,这个任务十分艰巨.

对於该国金融体系进行的独立压力测试报告将於本周公布,此外还有明年的预算案和新的结构性改革方案.

在这些新举措中包括,创建一个独立的新财政机构,帮助控制中央和地方政府的财政支出及恢复投资者信心.

拉霍伊表示将推出新政策来限制提前退休,并称他尚未决定是否将根据物价上涨来调高养老金支付.随着消费税上调和能源价格上涨,通胀率可能推升到3%,因此上调养老金的举措可能将令西班牙多支出60亿欧元.

"为了不造成任何新麻烦,我们需要保持足够的灵活,"拉霍伊说道.(完)

--编译 侯向明/高琦; 审校 蔡美珍

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