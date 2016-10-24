西班牙反对党做出让步 政治僵局有望化解

路透马德里10月23日 - 西班牙社会党周日同意在即将到来的信任投票中弃权，使得保守派领袖拉霍伊所属的人民党将得以筹组新政府，结束西班牙长达十个月的政治僵局，拉霍伊也可望连任首相。

在西班牙去年12月和今年6月的全国大选中，无一政党赢得具决定性的多数席次，令该国陷入政治僵局，导致机构瘫痪，并令经济复苏面临脱轨威胁。

随着可能得举行第三轮投票，反对派社会党周日在内部会议通过表决做出妥协。该会议的目的是在举行第三次全国大选和让拉霍伊连任之间做出选择。

该党成员以139对96票同意在本周举行的议会信任投票中弃权。

拉霍伊的少数党政府在未来四年执政任其中，将不得不与敌对且极度分化的议会周旋，为西班牙政局的不安增加一个新源头。

拉霍伊的首要任务将是帮助经济在多年衰退之后保持回升，并且减支以满足严格的赤字目标。(完)