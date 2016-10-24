西班牙反对党做出让步 政治僵局有望化解

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透马德里10月23日 - 西班牙社会党周日同意在即将到来的信任投票中弃权，使得保守派领袖拉霍伊所属的人民党将得以筹组新政府，结束西班牙长达十个月的政治僵局，拉霍伊也可望连任首相。
在西班牙去年12月和今年6月的全国大选中，无一政党赢得具决定性的多数席次，令该国陷入政治僵局，导致机构瘫痪，并令经济复苏面临脱轨威胁。
随着可能得举行第三轮投票，反对派社会党周日在内部会议通过表决做出妥协。该会议的目的是在举行第三次全国大选和让拉霍伊连任之间做出选择。
该党成员以139对96票同意在本周举行的议会信任投票中弃权。
拉霍伊的少数党政府在未来四年执政任其中，将不得不与敌对且极度分化的议会周旋，为西班牙政局的不安增加一个新源头。
拉霍伊的首要任务将是帮助经济在多年衰退之后保持回升，并且减支以满足严格的赤字目标。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。