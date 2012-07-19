西班牙应向葡萄牙取经 学习与市场有效交流

路透马德里/里斯本7月18日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)努力想恢复外界对政府公共财政的信心,并避免诉诸国际援助,他倒是可从邻国葡萄牙汲取一些关於交流的经验.

尽管欧元区其它夥伴国承诺援助西班牙银行业,且上周拉霍伊宣布出台新的紧缩计划,但西班牙借款成本仍居高不下,几乎陷入被债市拒之门外的危险处境.

规模比西班牙要小许多的葡萄牙已经接受了援助,金援规模为780亿欧元,而且正慢慢赢回一些投资者信心,在欧洲央行(ECB)、欧盟、国际货币基金组织(IMF)三大机构的密切监督下,削减预算并将国有企业私有化.

这两个国家均由中间偏右派政府统治,两国饱受经济危机折磨的选民罢黜了前届社会党政府後,中间偏右派政党在议会中赢得明显多数席位,接手政权.

但两国的相似之处也仅止于此.

葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)及其内阁采取严格的新自由主义路线,而拉霍伊却以目中无人的态度,挥舞着民族主义旗帜开始统治,在如何处理西班牙银行业、预算赤字、自治区超支等问题上向市场发出矛盾讯号.

拉霍伊对於及早行动拖泥带水,并一直否认国内银行需要外部援助直到最後一刻,事後又将不受欢迎的措施扔给部长们去颁布.

"拉霍伊做了些好事.如果从措施内容看,都很深入,但政府与市场的交流确实并非一直很成功,"德意志银行分析师Gilles Moec说."导致出现围绕自治区和银行业的不确定性氛围,这对市场有影响."

葡萄牙总理科埃略以严格遵守德国开出的痛苦药方而赢得美誉.他和政府高层官员曾在德国、中国、美国个别会晤大型投资者,推销葡萄牙公债.

葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)在该国经济和公共财政方面拥有绝对权威,其背後是科埃略的全力支持.

相比之下,西班牙财政和经济政策的确定权责则比较模糊,有时还出现经济部长德金多斯、预算部长蒙特罗、以及首相经济顾问三方过问的局面.

拉霍伊承诺要重视财政纪律,但又单方面放宽西班牙的赤字目标,然後还不得不与德国和欧盟谈判争取弹性空间,而他希望欧洲央行出面购买西班牙债券以安抚市场的请求,也吃了闭门羹.

"葡萄牙政府与投资者的交流策略更好,他们的态度前後一致而且有诚信,"一位到访过马德里和里斯本的资深买方分析师说到.

"葡萄牙的高级官员口才好,有说服力,看起来是全心投入实施改革计划,"该分析师说.

这位分析师称,西班牙的目标则变来变去,政府重建信誉度的成果并不顺利,因经常必须对出台的新措施作出反应.

葡萄牙政府曾聘请国际公关顾问公司Brunswick提供服务,帮助自己树立在三大金援机构和投资者面前的形象.

在让三大机构满意方面,葡萄牙做得很出色,欧盟或其它欧洲国家政府对葡萄牙几乎没有作出过负面评价.葡萄牙也因保持低姿态,避开有关欧元共同债券或刺激措施的口水战,赢得了外界赞赏.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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