特写：葡西发放“黄金签证” 中俄投资客兴趣浓

2013年11月11日，房产中介PortugalEstate负责人Vyacheslav Eshanu在其在销售的房子前拍照。 REUTERS/Rafael Marchante

路透里斯本/马德里11月17日(记者 Andrei Khalip/Clare Kane) -来自成都的胡先生(EdwardHu)在葡萄牙人气最旺的的旅游景点购买了一处半独立房子，这令其及家人获得了可在欧盟自由旅行的许可，但条件是他必须一直是这套房子的主人。

现年33岁的胡先生花了56万欧元(约75万美元)在葡萄牙南部旅游胜地Algarve海滩附近购买了这处房产。他说：“这是投资葡萄牙的最大优势之一。”

海滩一度足以吸引买家前往南欧，但随后发生的经济危机，令西班牙和葡萄牙正试图通过向欧盟之外的购房者提供居留证，来重振其垂死挣扎的房地产市场。

来自中国、俄罗斯、中东或其他地区的房地产买家在葡萄牙或西班牙至少投资50万欧元，即可获得允许其在欧盟26个申根区国家自由旅行的许可证。

楼市价格低迷，葡萄牙和西班牙推出的刺激政策开始初显成效。

葡萄牙政府上周表示，自从一年前该计划启动以来，其已发放了318个许可证，带来了2亿欧元的投资，并预计在12月份前将达到逾3亿欧元。根据高纬环球的数据，这将超过葡萄牙去年全年约2.5亿欧元的房地产投资额。

仲量联行的顾问MariaEmpis表示：“（投资者）对黄金签证计划的兴趣日益浓厚，实际交易有望比之前增加更多。”仲量联行上月向寻求该签证的一名中国私人投资者出售了里斯本市区一处大型商业房产。

Algarve的松树崖度假胜地 (Pine CliffsResort)供应海岸公寓，起步价为78万欧元，还有售价超过450万欧元的别墅。销售主管Karin Van DenHemel表示，咨询这里房地产的人数大幅增加，尤其是那些希望获得黄金签证的人。

西班牙上月也推出了类似葡萄牙这样的计划。西班牙房地产市场在2008年前的建筑潮中出现膨胀，但后来价格暴跌35%。

莱坊(Knight Frank)一位负责人Christian deMeillac表示：“受欢迎的地区主要集中在巴塞罗那，因为这个城市对商务人士的吸引力很强，还有像马贝拉这样的旅游胜地。”

希腊今年也追随葡萄牙的脚步，向房地产投资额至少为25万欧元的人发放类似的签证，而投资额在65万欧元的人可成为马耳他公民。

**目标为中俄客户**

房地产中介和律师表示，最感兴趣的客户是中国人和俄罗斯人。过去十多年中这些人纷纷蜂拥到欧洲度假。

在西班牙，针对俄罗斯人和中国人的房地产门户网站会将房产和其他旅游景点的广告翻译成俄语和中文。

中国和俄罗斯的网站提供各种类型的房产，从起价8万欧元的公寓到价值1,500万欧元的的别墅，卖点就在于西班牙和葡萄牙的海岸、酒吧和餐馆，文化景点和大学，以及与欧洲各首都间方便的航班。

Araceli Morales效力于一家名为“卖给中国人”(Vender AChinos)公司。他说：“西班牙人很愿意卖给中国人地产。现实是，现在的西班牙人愿意把房子卖给任何人。”

中国买家被国外城市和度假胜地的房地产所吸引，作为一种资产多元化的途径。中国的房地产市场价格过高，且民众不能永久拥有土地所有权。根据西班牙中国商业委员会(Hispanic-Chinese BusinessCouncil)的说法，中国人还在利用人民币兑欧元的升势。

胡先生说：“由于汇率的波动，这是保护投资的一个好选择。”他期望能在年底前拿到全家人的居留证。

目前，他计划一年去一次葡萄牙，每次逗留两周左右，多数时间是为了度假，但希望能在欧洲做生意。六年后，他将有资格获得葡萄牙国籍，他说这是一个很有吸引力的选择。但在这六年期间，他必须每年在葡萄牙待7天。

投资者在葡萄牙必须保证一年至少停留7天，才有资格延长居留证。西班牙没有类似限制，但每年必须去该国一次。

房地产中介表示，很多俄罗斯人有意购买度假房产或买后租出去，而其他人则对免签证感兴趣或最终想离开俄罗斯。

现年37岁的VladimirSychov是莫斯科一名广告经理。他表示，一旦俄罗斯与西方国家的关系恶化，他希望有机会移民欧洲。在岳父母的帮助下，他以51万欧元购买了一处海滨公寓。

他说：“一个人最好准备好后备计划。”

PortugalEstate的负责人VyacheslavEshanu目前已成交了五份与黄金签证有关的生意。他表示，俄罗斯中产阶级对此很感兴趣。

Eshanu表示：“寻求黄金签证的人多数以50万欧元的底限购买。事实上，35万欧元的门槛会比较好。”

根据黄金签证法规，购房的款项必须转账到当地一家银行，并需向葡萄牙央行解释钱的来源，以防止洗钱。居留证延期须满足其同价值的房地产依然为同一人所有的条件。购房者还要缴纳当地的房地产税。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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