西班牙承诺制定改革时间表 料为申请全面援助铺路

路透尼科西亚9月14日电---西班牙周五对欧元区财长表示,其将在本月底之前为结构性改革设定明确的期限,在欧洲外交官员看来,此举将为西班牙不久後申请援助应对债务问题铺路.

自从欧洲央行(ECB)表示准备购买西班牙债券以来,西班牙的借款成本急剧回落,但年底前庞大的借款需求,以及经济衰退加深,令大多数分析师和决策者认为西班牙开口申请援助只是早晚的问题.

"我们将采取一系列新的改革措施,提振经济增长...那将符合欧洲执委会的建议,"西班牙经济部长德金多斯与其他财长在塞浦路斯会晤後对记者表示.

欧元区决策者曾表示,西班牙想获得援助,就要遵守严格的条件,通常要求提供详尽的改革措施和确切的截止日期,而不是语焉不详的计划.

因此,西班牙这麽做在欧盟外交官员看来,是在为求援做铺垫,先发制人采取行动,响应欧元区要求其进行更多改革的号召,意在控制国内可能出现的激烈政治反对,不过德金多斯坚称,改革措施与任何援助条件都没有关系.

"这是一项财政和结构性措施的规划蓝图,是对未来的规划蓝图,"一位要求匿名的欧盟高级外交官员称.

"没错,我们是在朝申请援助那个方向走,但现在的决定必须由西班牙总理拉霍伊作出.目前很难知道他打算怎麽做,"该外交官员表示.

新改革计划将在9月28日西班牙政府公布2013年预算案时一起宣布,届时西班牙还将公布对国内银行业的压力测试结果.

另一位官员表示,这些措施如果可靠的话,将清楚表明西班牙将寻求援助.

"他们在与欧盟执委会讨论这点,执委会给出相当积极的反馈.如果改革措施可靠,那路线就很清楚了,"这位官员表示.

前述两位欧盟官员表示,西班牙想获得的援助形式最有可能是欧洲稳定机制(ESM)援助基金下的预防性信用额度.

这一信用额度将令ESM可通过标债购买西班牙债券,让欧洲央行有余力干预二级市场.欧元区已经几乎负担不起像对希腊、葡萄牙和爱尔兰那样的全面援助.

"没有人希望西班牙申请全面援助,那点甚至都没有讨论过,"法国财政部长莫斯可维西说.

欧元区官员推测,西班牙有可能在10月8日举行的欧元区财长会议上申请全面援助.

到目前为止,西班牙一直反对接受超出欧盟执委会政策建议的紧缩条件,目前其已经在落实执委会的政策建议.而以德国为首的北欧贷款国却强硬地坚持想获得援助,就必须接受更严格的条件.

出席尼科西亚会谈的欧洲央行总裁德拉吉强调,任何购债措施都附带严格的条件.欧洲央行执委亚斯穆森亦指出,就算西班牙正式申请ESM援助,欧洲央行也不会无条件自动开始购买西班牙债券.

但据一位外交消息人士称,官员们几乎每天都举行有关购债计划的电话会议.

"欧元区国家的央行正准备入市购债,"这位消息人士称."如果干预开始,欧洲央行将决定每天的购债规模,然後吩咐各国央行在二级市场履行自己的责任."

这是几个月以来,欧元区财长首次在市场压力缓解而不是加剧的时候开会.

欧洲央行宣布如果西班牙接受有关条件,将购买不限数量的西班牙债券後,西班牙10年期公债收益率已从7月24日所及峰值7.64%下滑超过2个百分点.

美联储宣布第三轮量化宽松措施後,意大利公债收益率已跌至约5%,欧元兑美元升破1.30美元.

法国财长莫斯可维西表示,"我虽然不是市场专家,但我感觉我们仍有一些时间."

这就更有可能促使西班牙和德国试图暂不推出让两国会陷入政治困境的援助计划.欧债危机发生近三年来,每当市场压力有所缓解的时候,德国领导人就会出面表态,他们不认为有采取行动的迫切需求.

一位德国官员表示,德国不希望在融资状况改善的时候,看到西班牙被迫进行不必要的援助申请.其补充表示,对西班牙的援助并非不可避免的.(完)

--编译 白云;审校 王冠中

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