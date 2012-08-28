西班牙第二季经济衰退加剧 受紧缩措施冲击

路透马德里8月28日电---西班牙第二季经济进一步萎缩,国内支出下滑加速,显示经济衰退延长.西班牙正在努力削减政府赤字.

西班牙第二季国内生产总值(GDP)终值较前季下滑0.4%,较上年同期下滑1.3%.初值分别为下滑0.4%和下滑1.0%.

西班牙经济在第一季滑入衰退,经济产出萎缩0.3%.政府预计今明两年GDP很可能降低,因政府推出更多举措削减赤字.

此前一日,西班牙下修2010和11年GDP数据至萎缩0.3%和成长0.4%,前值为萎缩0.1%和成长0.7%

周二国家统计局--INE还将2011年第四季GDP从萎缩0.3%下修至萎缩0.5%.

借款成本接近历史高位,而且经济未显露任何快速好转的迹象,这些都使得西班牙朝申请欧洲援助越来越近.分析师说,求援是迟早的事.

"更多财政紧缩正在酝酿,加之失业率极高,风险显然是偏向更持久的经济衰退."荷兰国际集团(ING)分析师Martin van Vliet表示.

他预期西班牙将在9月中或10月正式申请新的外部融资帮助.西班牙此前为该国银行业争取了1,000亿欧元援金.

周二数据显示,出口在一定程度上支持了西班牙经济,第二季出口较上年同期增长3.3%.国内需求则萎缩了3.9%,第一季修正为下降3.2%.

西班牙政府希望出口能带动经济走向复苏.但这个憧憬可能遭遇欧元区整体经济放缓的严峻考验.西班牙出口的多数产品是销往欧元区.

西班牙亟需刺激经济增长,才能达到与欧盟协议的公共赤字目标.(完)

--编译 田建华/隋芬;审校 石冠兰/蔡美珍

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