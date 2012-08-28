西班牙第二季经济衰退加剧 考虑申请更多救助

* 第二季GDP终值为较前季下滑0.4%

* GDP终值较上年同期下降1.3%,降幅高於初值

* 实施更多撙节举措将损及未来经济成长

* 财政部将於9月6日标售36亿欧元公债

* 西班牙重要地区加泰罗尼亚向中央政府申请50亿欧元信贷额度

路透马德里8月28日电---周二公布的数据显示,西班牙经济衰退加深,储户们纷纷从银行提取现金,与此同时,该国经济上最重要的地区加泰罗尼亚(Catalonia)称,需要从中央政府获得大笔援助.

今年第二季西班牙经济衰退愈加严重,且随着该国为应对欧债危机而采取多项紧缩措施,导致商品和服务需求下滑,西班牙经济形势将会趋於恶化.

7月消费者和企业从西班牙银行业者提款的活动加剧,7月末民间部门的存款较上月减少约5%,从6月末的1.583万亿(兆)欧元降至1.509万亿欧元(1.896万亿美元).

分析师相信,随着节支措施导致该国经济衰退进一步加深,西班牙将不可避免地很快请求欧洲救助,以协助压低其债务成本.

占西班牙经济规模约五分之一的东北部地区加泰罗尼亚公布,今年需要从中央政府获得50亿欧元援助资金,以满足其融资需求和债务成本.这导致西班牙经济前景更趋黯淡.

在此背景下,欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在马德里会晤西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)後表示,将由西班牙决定是否申请额外的援助.拉霍伊重申,需要从欧洲央行(ECB)获得更多细节以帮助他作出决定.

在两位领导人会晤一周後,欧洲央行将於9月6日开会,商讨采取新措施协助降低欧洲重债国的债务成本.当日适逢德国总理默克尔访问马德里,以及西班牙进行一项较长期公债标售.

"更多财政紧缩措施有待实施,且失业率居高不下,这些风险显然会导致西班牙经济滑入更长期的衰退,"荷兰国际集团(ING)分析师Martin van Vliet指出.

他预料,西班牙将在9月中或10月正式申请更多的外部融资.西班牙已经为其处境艰难的银行业争取到最多1,000亿欧元的援助.

西班牙第二季国内生产总值(GDP)终值较前季下滑0.4%,较上年同期下滑1.3%.初值分别为下滑0.4%和下滑1.0%.

**赤字膨胀**

西班牙经济在2011年最後一季再度陷入衰退,当时下滑0.5%,政府预估显示,今明两年GDP或将萎缩.

就在数据公布前一天,西班牙表示经济过去两年的表现逊於预期.

分析师称,经济前景将考验西班牙的减赤能力,其目标是从2011年的8.9%降至今年的6.3%.

意大利裕信银行(UniCredit)分析师Tullia Bucco称,"西班牙经济远逊於预期,这会令政府积极的财政目标受到更大挑战."

数据显示,第二季出口较上年同期增长3.3%,为经济提供了一些支撑.国内需求则萎缩了3.9%,第一季修正为下降3.2%.

西班牙政府希望出口能带动经济走向复苏.但这个憧憬可能遭遇欧元区整体经济放缓的严峻考验.西班牙出口的多数产品是销往欧元区.

旅游业占西班牙经济产出的10%以上,也为提振经济做出了贡献,1-7月支出增加逾6%至312亿欧元.

同样令人鼓舞的是,财政部成功标售36亿欧元短债,收益率远低於一个月前的水准.

三个月期国库券收益率为0.946%,一个月前为2.434%,六个月期国库券收益率为2.026%,7月为3.691%.

收益率下降反映出市场预期西班牙将很快请求欧洲援助.但时机尚未明确,投资者将关注欧洲央行下周会议是否会推出减轻西班牙借款成本的举措.(完)

--编译 肖群英/张荻;审校 张涛/艾茂林

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