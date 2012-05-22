西班牙经济第二季料进一步萎缩 但将达到赤字目标

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透马德里5月21日电---西班牙周一表示,今年将达到其赤字目标,尽管地方政府的财政发现新的问题,且第二季经济进一步萎缩.
西班牙经济部长德金多斯表示,4-6月经济活动可能再下滑0.3%.这使得外界益发怀疑西班牙能否控制好财政并协助银行业摆脱疲弱.
经济不振,未能达到财政目标、失业率居高不下,且银行业的不良贷款率升高,让人更加担心西班牙可能需要外部协助来管理其财政.
这已令市场不安,西班牙的举债成本在本月更加接近难以为继的水准.
西班牙首相拉霍伊周日在芝加哥对德国总理默克尔表示,西班牙的银行体系不需要外部援助.
政府周一已聘请顾问公司Oliver Wyman及Roland Berger负责审计西班牙的银行业.
该项工作将分为两阶段.首先将在6月底前对整个银行业进行压力测试,以评估政府是否需要挹注更多资金给银行业.其次政府会在5月底之前任命三位独立审计员来逐一具体审查银行业的状况.
德金多斯在马德里对企业人士和记者表示,"我们认为第二季(经济)将和第一季情况相似,第一季时萎缩0.3%."
西班牙政府在周五晚承认,其2011年公共赤字高於原先公布的结果,因其有三个地区的财政帐目经过调整.
**地方承诺**
欧盟统计局本周将向西班牙派出一个代表团,核实这些数据.
但德金多斯表示,西班牙17个自制区和中央政府均坚定承诺,今年将实现赤字目标.
西班牙中央政府上周四批准一些计划,今年大幅削减负债地区支出,并称其将在7月前推出一项新机制,支持其融资需要.
财长Cristobal Montoro周一表示,该机制应不会影响西班牙的债信评等.政府已经研究购买地区债券,但是否采用这一规则还不清楚.
政府称,各地区已承诺将支出削减130亿欧元,增收50亿欧元.
西班牙力争今年将赤字削减至相当於经济产出的5.3%,之前公布的数据显示为8.9%.这是不到五个月的时间,西班牙无奈之下第二次修改公共账户数据.(完)
--编译 戴素萍/李爽; 审校 郑茵/杜明霞
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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