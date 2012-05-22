西班牙经济第二季料进一步萎缩 但将达到赤字目标

路透马德里5月21日电---西班牙周一表示,今年将达到其赤字目标,尽管地方政府的财政发现新的问题,且第二季经济进一步萎缩.

西班牙经济部长德金多斯表示,4-6月经济活动可能再下滑0.3%.这使得外界益发怀疑西班牙能否控制好财政并协助银行业摆脱疲弱.

经济不振,未能达到财政目标、失业率居高不下,且银行业的不良贷款率升高,让人更加担心西班牙可能需要外部协助来管理其财政.

这已令市场不安,西班牙的举债成本在本月更加接近难以为继的水准.

西班牙首相拉霍伊周日在芝加哥对德国总理默克尔表示,西班牙的银行体系不需要外部援助.

政府周一已聘请顾问公司Oliver Wyman及Roland Berger负责审计西班牙的银行业.

该项工作将分为两阶段.首先将在6月底前对整个银行业进行压力测试,以评估政府是否需要挹注更多资金给银行业.其次政府会在5月底之前任命三位独立审计员来逐一具体审查银行业的状况.

德金多斯在马德里对企业人士和记者表示,"我们认为第二季(经济)将和第一季情况相似,第一季时萎缩0.3%."

西班牙政府在周五晚承认,其2011年公共赤字高於原先公布的结果,因其有三个地区的财政帐目经过调整.

**地方承诺**

欧盟统计局本周将向西班牙派出一个代表团,核实这些数据.

但德金多斯表示,西班牙17个自制区和中央政府均坚定承诺,今年将实现赤字目标.

西班牙中央政府上周四批准一些计划,今年大幅削减负债地区支出,并称其将在7月前推出一项新机制,支持其融资需要.

财长Cristobal Montoro周一表示,该机制应不会影响西班牙的债信评等.政府已经研究购买地区债券,但是否采用这一规则还不清楚.

政府称,各地区已承诺将支出削减130亿欧元,增收50亿欧元.

西班牙力争今年将赤字削减至相当於经济产出的5.3%,之前公布的数据显示为8.9%.这是不到五个月的时间,西班牙无奈之下第二次修改公共账户数据.(完)

--编译 戴素萍/李爽; 审校 郑茵/杜明霞

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