欧洲经济：西班牙首相拉霍伊呼吁欧洲国家采取促增长政策

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透马德里4月3日 - 西班牙首相拉霍伊周三呼吁欧洲国家采取促增长政策以平衡撙节举措，并含蓄地要求德国增加支出。
“有能力的国家应该增加支出，”拉霍伊称。此前，他就曾向德国发出此类暗示，要求后者实施更具扩张性的财政政策。
“欧洲是目前世界上唯一陷入衰退的地区。要想摆脱这种局面，我们需要做三件事：每个国家都要做好份内的事情，(欧洲)加强一体化以及采取促增长政策，”拉霍伊说。
他还表示，西班牙经济将在2014年明显增长，但2013年形势依然严峻。这与他上次坚持认为西班牙将在今年底恢复增长的观点稍有不同。
政府消息人士周一对路透表示，西班牙下周将下修其2013年经济成长预测，并向欧盟争取更多时间来降低预算赤字，因其衰退程度较原先预期来得严重。
此消息人士还称，西班牙国内生产总值(GDP)增长预测料从萎缩0.5%下修至萎缩1%。其并称，政府打算把重点放在促进经济成长上面，而非减赤。(完) (编译 许娜; 审校 张涛)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。