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债券 | 2013年 4月 4日 星期四 08:38 BJT

欧洲经济：西班牙首相拉霍伊呼吁欧洲国家采取促增长政策

路透马德里4月3日 - 西班牙首相拉霍伊周三呼吁欧洲国家采取促增长政策以平衡撙节举措，并含蓄地要求德国增加支出。

“有能力的国家应该增加支出，”拉霍伊称。此前，他就曾向德国发出此类暗示，要求后者实施更具扩张性的财政政策。

“欧洲是目前世界上唯一陷入衰退的地区。要想摆脱这种局面，我们需要做三件事：每个国家都要做好份内的事情，(欧洲)加强一体化以及采取促增长政策，”拉霍伊说。

他还表示，西班牙经济将在2014年明显增长，但2013年形势依然严峻。这与他上次坚持认为西班牙将在今年底恢复增长的观点稍有不同。

政府消息人士周一对路透表示，西班牙下周将下修其2013年经济成长预测，并向欧盟争取更多时间来降低预算赤字，因其衰退程度较原先预期来得严重。

此消息人士还称，西班牙国内生产总值(GDP)增长预测料从萎缩0.5%下修至萎缩1%。其并称，政府打算把重点放在促进经济成长上面，而非减赤。(完) (编译 许娜; 审校 张涛)

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