标题新闻：西班牙首相拉霍伊称欧洲投资银行和欧洲央行应采取更多措施扶助向小企业的放贷

全球金融：2016年新兴市场债券交易额增至5.167万亿美元--EMTA

路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。