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货币新闻 | 2012年 12月 28日 星期五 21:24 BJT

欧洲金融: 西班牙首相称不排除未来向欧洲央行求助的可能性

路透马德里12月28日 - 西班牙首相拉霍伊周五表示,不排除利用欧洲央行提供的公债购买项目的可能性,该项目针对欧元区陷入困境的国家.不过他表示,预计西班牙暂时不必求助.

"我们还没有考虑请求欧洲央行干预,进入二级市场购买公债."他在马德里的记者会上表示."但未来不能排除这个可能性."

拉霍伊称,欧洲央行总裁德拉吉的公债购买计划已经产生了平抑市场的效果.他说西班牙未来一年仍面临挑战,尤其是上半年.(完)

(编译 李春喜; 审校 田建华)

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