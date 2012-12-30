标题新闻: 西班牙首相拉霍伊称目前不需要欧洲央行购债计划的帮助,但不排除未来求援

路透基点：置富产业信托签署五年期12亿港元俱乐部贷款--TRLPC

路透2月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，置富产业信托 与敲定一笔五年期12亿港元（1.546亿美元）俱乐部贷款，这是半年内进 行的第二笔此类交易。 三井住友银行为牵头行兼簿记行及额度代理行，承诺贷款6亿港元， 主办行创兴银行和南洋商业银行各承贷3亿港元。 本次到期一次性偿还贷款的最高综合收益为110个基点，利率为香港 银行同业拆息(Hibor)加码98个基点，前端费用为60个基点。 本次贷款的借款方为FRT Finance (HK) Ltd，其香港上市母公司置富 产业信托为担保方。贷款资金将用作10.663亿港元五年期贷款的再融资。 (完) (翻译 张荻； 审校 张涛)