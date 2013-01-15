标题新闻: 西班牙首相拉霍伊在接受金融时报采访时称欧元区债权国应做出更大努力刺激成长

中国货币市场：回购利率均上涨短期资金稍紧，公开市场连回笼引谨慎预期

路透上海4月6日 - 中国银行间市场周四短期资金稍显紧势，主要回购利率均不同程度 上涨。交易员表示，虽然月初资金面较季末有一定程度缓解，但央行连续暂停逆回购，到期 量对冲下资金累积回笼效应渐显，同时中下旬包括MLF到期以及月度缴税等因素还将添扰动 ，机构预期仍显谨慎。 “隔夜比较火热，略紧吧，大行也出的不多，长期的(资金)就还好，有供给但是需求不 大，”华东一银行交易员表示，虽然过了季末，但下周开始还要缴税，估计资金松不到哪里 去。 上海一银行交易员表示，上日例行缴准日终资金面有一波收紧，所以可能有的机构今 天上午的头寸出的比较晚，导致资金面稍显紧张，此外也与央行公开市场持续回笼有一定关 系，“感觉央妈也一直回笼得差不多了吧，”她称。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第九日暂停操作。据此计算，单日净回笼100亿元。至此，逆回购最新存量余额 为1,900亿元。 “不松啊，但是勉强能平掉，”北京一券商交易员表示，虽然算是平稳度过季末，但是 每年的四、五、