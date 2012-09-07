西班牙首相拉霍伊在申请援助上采取伺机策略

* 西班牙和德国领导人称,并未商讨援助条件

* 欧洲央行宣布购债计划

* 西班牙举债成本下降

路透马德里9月6日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周四显得不急於寻求申请附加严苛条件的援助.欧洲央行(ECB)祭出新的购债计划,以救助处於困境的欧元区成员国.

拉霍伊和德国总理梅克尔在马德里会晤.与此同时,欧洲央行总裁德拉吉在法兰克福宣布新的购买债券计划,将为受援国附加"严格而有效的"条件.

拉霍伊和梅克尔在记者会上表示,他们并未讨论西班牙获得国际援助的前提条件.

现金枯竭的西班牙地方政府正大声呼吁给予数以十亿欧元计的援助以满足偿债之需,令西班牙中央政府的财政捉襟见肘.银行业改革和经济萎缩也导致西班牙的资金状况吃紧.

拉霍伊已多次表示,他对西班牙寻求国际纾困持开放态度,但希望先对欧洲央行与欧元区设定的纾困条件进行研究.

"如果有新的消息,我会告诉你的.我还没抽出时间细读德拉吉的讲话."拉霍伊当被问及会面中是否就进一步援助西班牙进行过讨论时,如是回答道.

他指出,其并未承诺西班牙展开任何新的改革,也无意对养老金系统作出任何改变.他目前尚未减少对养老金系统的支出.

西班牙政府一名消息人士表示,在梅克尔与拉霍伊会面後,西班牙政府的立场未变.(完)

--编译 肖群英/徐文焰;审校 张涛

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