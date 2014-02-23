更新版1-西班牙评等： 穆迪提高西班牙评级一个级距，展望为正面

标题新闻：三位共和党众议员转变立场支持修改后的医保议案，称周四可能投票但不确定能否通过
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路透马德里2月21日 - 评级机构穆迪周五将西班牙主权债信评级提高一个级距至Baa2，展望为“正面”，称赞该国在恢复经济平衡、结构改革和市场准入方面取得的进展。
西班牙正在走出从数十年来最为严重的衰退，其失业率高达创纪录的25%，公共赤字也位居欧元区前列。
穆迪上周五将意大利债信评等展望上调，该国与西班牙一样，公共债务高企打压了投资者的信心，对欧元区稳定的忧虑也令两国受创。
穆迪在12月将西班牙展望从“负面”上调至“稳定”，此前在2012年将该国评级调降至仅比垃圾级高一个级距。
西班牙首先在2009年1月失去了标准普尔的最高评级，之后惠誉和穆迪先后在2010年调降其评级。
穆迪成，“不光是西班牙经济2013年第三季再度实现增长，且增长也变得更为均衡。”
“总体而言，恢复经济平衡的进展比穆迪先前预期要快，预计2014年经济复苏将加快，国内需求，特别是企业投资对增长做出积极的贡献。”
然而穆迪也警告，若经济复苏或财政整顿停滞，展望和评级将面临下调的压力。
西班牙预算赤字位居欧元区国家前列，但过去几年中透过严格的撙节举措，包括加税和削减支出等，已经将赤字规模缩减了近一半。
标普目前对西班牙的评级为较垃圾级高出一个级距(BBB-)，展望为稳定，惠誉评级则为较垃圾级高出两个级距(BBB)，展望也为稳定。
西班牙政府对穆迪的行动未予置评。(完)
(翻译 张荻； 审校 于春红)
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