西班牙经济陷入二次衰退

* 西班牙第一季经济较前季萎缩0.3%

* 统计局称,经济滑坡源於内需不振

* 标普调降11家西班牙银行评级,银行股大多持平

路透马德里4月30日电---西班牙第一季陷入经济衰退,分析师称,该国为达到欧盟对赤字的严格要求而削减支出,以及国内摇摇欲坠的银行业,将使西班牙经济恢复增长的时间推迟到今年末甚至更晚.

此乃这个欧元区第四大经济体在短短两年多时间内第二次陷入衰退,适逢西班牙政府竭力让投资者确信,该国无需外部援助就可整顿好内务.

西班牙遭遇内外夹击,一方面欧洲其他国家施压要求其整固公共财政,另一方面国内对撙节措施的抵制情绪日益高涨,因紧缩措施助推了西班牙失业率的飙升.该国失业率已升至超过欧盟平均水平的两倍.

评级机构标准普尔令西班牙的情势雪上加霜,继上周调降西班牙信用评级两个级距後,周一标普调降了该国11家银行的信用评级.

虽然1-3月经济较前季萎缩的幅度为0.3%,略好於预估的萎缩0.4%,但这仍然证实经济正在恶化.

"很明显经济前进的步伐正在停下来,"Jefferies经济分析师David Owen说."若今年第二季和第三季GDP大幅下降,也没什麽令人奇怪的."

按照经济连续两个季度萎缩即进入衰退这一定义来说,西班牙上一次经济衰退是在2009年底.

西班牙债券对於GDP报告的出炉几无反应,不过最近几周公债收益率已经上升到6%左右.外界认为收益率若达到约7%,该国将无法持续融资.

西班牙股市IBEX股指.IBEX在4月收跌12.7%,为将近一年半以来最差月度表现.

**银行业成为关注焦点**

标准普尔下调西班牙及其银行业的评级,令该国脆弱的金融行业重新成为关注焦点,同时接近25%的失业率将继续给已经十分紧张的国家财政带来压力.

"做空西班牙公债,你还需要更多理由么?"4Cast周一在一份研究报告中称.

周一的欧洲央行数据显示,西班牙和意大利银行上月再度买入公债,证实他们曾帮助限制了收益率.

不过,西班牙财政部表示,3月非居民持有的公债比例仅为37.5%,而在12月之前该比例平均在50%左右.

西班牙最大的两家银行--西班牙国际银行(SAN.MC)和BBVA(BBVA.MC)均已暗示,今年可能不会再次购买公债,这增加了该国财政部新债发行成本或将上升的隐忧.

部分投资者押注欧洲央行将会重启公债购买计划,但部分ECB政策制定者强烈反对这一想法.

西班牙经济部长德金多斯周一表示,该国将宣布把部分国有公共运输行业转为私有的计划,这是政府削减赤字战略的部分内容.(完)

--编译 肖群英/郑茵/洪曦;审校 程琳

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