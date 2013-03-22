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债券 | 2013年 3月 22日 星期五 10:53 BJT

西班牙经济：若欧盟降低对西班牙减赤要求，政府将放宽自治区赤字目标

路透马德里3月21日 - 西班牙预算部长蒙特罗周四表示，如果欧盟今年稍后降低对西班牙削减赤字的要求，西班牙将放松自治区的减赤目标。

蒙特罗周四在马德里会见西班牙17个自治区的财政官员时表示，现在说将提供多大弹性还为时过早。

欧盟消息人士表示，西班牙5月可能获得至少额外一年时间，即到2015年将赤字与国内生产总值(GDP)之比降到欧盟规定的上限3%以下。

西班牙公布的报告显示，2012年公共赤字与GDP的比例为6.7%，高于欧盟同意的6.3%的目标，使得2014年达到4.5%的目标几乎难以实现。

“如果西班牙赤字路径改变…如果这成为现实，那么政府的意图是与自治区分享这一新路径，”他称。(完) (编译 石冠兰 审校 程琳)

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