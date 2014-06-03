西班牙国王宣布退位 王储费利佩接任

路透马德里6月2日（记者 Rodrigo De Miguel/Elisabeth O'Leary） - 西班牙国王胡安·卡洛斯一世周一表示决定退位，让位给王储费利佩（Felipe），以重振丑闻缠身的王室。

“新一代肯定需要承担领导责任，”76岁的卡洛斯在电视上说。西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）几小时前意外宣布了国王退位的消息。

一度深受国民热爱的胡安·卡洛斯一世帮助西班牙在佛朗哥（Francisco Franco）独裁统治结束后过渡到民主社会，他在位接近40年。

王室腐败丑闻加上年老体迈，让胡安·卡洛斯一世在公众中的支持率下降。调查显示，46岁的王储费利佩的支持率更高。费利佩行事低调，没有受到腐败指控牵连。

拉霍伊称，国王因个人原因退位。

但来自王宫的一位消息人士对路透称，国王是因政治因素决定退位。该消息人士称，国王早在1月就决定退位，但一直推迟到5月25日欧盟选举后才宣布了这一消息。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。