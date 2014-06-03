西班牙国王宣布退位 王储费利佩接任

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透马德里6月2日（记者 Rodrigo De Miguel/Elisabeth O'Leary） - 西班牙国王胡安·卡洛斯一世周一表示决定退位，让位给王储费利佩（Felipe），以重振丑闻缠身的王室。
“新一代肯定需要承担领导责任，”76岁的卡洛斯在电视上说。西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）几小时前意外宣布了国王退位的消息。
一度深受国民热爱的胡安·卡洛斯一世帮助西班牙在佛朗哥（Francisco Franco）独裁统治结束后过渡到民主社会，他在位接近40年。
王室腐败丑闻加上年老体迈，让胡安·卡洛斯一世在公众中的支持率下降。调查显示，46岁的王储费利佩的支持率更高。费利佩行事低调，没有受到腐败指控牵连。
拉霍伊称，国王因个人原因退位。
但来自王宫的一位消息人士对路透称，国王是因政治因素决定退位。该消息人士称，国王早在1月就决定退位，但一直推迟到5月25日欧盟选举后才宣布了这一消息。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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