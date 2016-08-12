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时事要闻 | 2016年 8月 12日 星期五 18:11 BJT

西班牙萨拉戈萨一购物中心附近发生枪击事件 两人重伤--媒体

路透马德里8月12日 - 西班牙当地媒体周五报道，东北部城市萨拉戈萨一家购物中心附近发生枪击事件，两人重伤。

当地报纸El Heraldo指出，0900GMT左右，枪击事件发生在一家购物中心附近的酒吧外面。Efe新闻社引述警方消息人士称，枪手逃离现场，事故原因仍不明。

警方尚无法立即向路透证实上述讯息。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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