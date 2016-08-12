西班牙萨拉戈萨一购物中心附近发生枪击事件 两人重伤--媒体

韩国特别检察官起诉国民年金公团董事长滥用职权和作伪证
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透马德里8月12日 - 西班牙当地媒体周五报道，东北部城市萨拉戈萨一家购物中心附近发生枪击事件，两人重伤。
当地报纸El Heraldo指出，0900GMT左右，枪击事件发生在一家购物中心附近的酒吧外面。Efe新闻社引述警方消息人士称，枪手逃离现场，事故原因仍不明。
警方尚无法立即向路透证实上述讯息。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。