西班牙短债标售或展现避免全面抒困之艰难

路透马德里7月24日电---在投资者广泛抵触欧元区二线国家债券之际,西班牙将在周二标售短债,从中或可见到该国避免全面救助有多么艰难.

西班牙此次标债成本难以预计,因为时逢暑假加之围绕该国财政情况的担忧,意味着最近几天不会有太多交易.

国内银行的需求将确保此次标债畅通无阻,但由於指标债券收益率(殖利率)周一触及欧元问世以来高位,此次标售30亿欧元三个月期和六个月期国库券的成本可能变得昂贵.

6月时标售的三个月期债券得标收益率为2.362%,六个月期债券得标收益率则为3.237%.对这类期限的债券而言得标收益率均偏高

围绕欧元区二线经济体的不确定性,欧洲央行是否会被迫采取行动来放慢收益率升势,以及上周西班牙经济方面的坏消息,促使交易员周一在二级市场退守观望.

"自周五以来,市场趋於干涸.没人有兴趣买卖任何东西,以防欧洲央行介入,欧洲拿出某种解决方案或者西班牙接受某种援助.没人想买,除非我们知道发生了什麽,也没人想卖,以免万一出现转机,"一位驻马德里交易员称.

西班牙10年期公债收益率周一升至欧元区有史以来最高的7.6%,其债务违约保险成本亦触及纪录高位.

10年期公债收益率超过7%曾导致其它欧洲国家被迫请求国际援助,尽管西班牙经济部长德金多斯周一重申该国不需要更多援助.

短期债券的融资成本周一亦上涨,两年期公债收益率录得欧元诞生以来最大单日升幅.

"我们仍处於极为复杂的形势中,除非市场有明确路线图,对如何解决西班牙经济问题有精确日程,否则这种形势就不会改变,"花旗集团分析师Jose Luis Martinez称.(完)

--编译 王翔琼/石冠兰; 审校 程琳

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