西班牙大罢工 巴塞罗那出现街头暴力

3月29日 在西班牙发生的大罢工期间，抗议者在巴塞罗那市中心向警察投石块。摄影：路透/Gustau Nacarino

路透巴塞罗那/马德里3月29日电（记者 Carlos Ruano/Tracy Rucinski）---西班牙工人周四大罢工，导致工厂和港口瘫痪，并引发街头暴力。罢工工人对政府的一项劳工改革感到愤慨，但政府称改革具有“不可阻挡的”必要性。

各地抗议活动大体上保持了和平游行方式，数十万人举着红旗、打着鼓，反对首相拉霍伊削减预算。

但在巴塞罗那，戴头巾的年轻人向窗户投掷石块并点燃垃圾桶，警方在市中心发射橡皮子弹以驱散人群。

在马德里，示威者高喊口号、手举横幅，抗议政府的措施。新政策降低了企业裁员成本，并将取消全国性劳资谈判体系。

“我们非常愤怒，西班牙在走回头路。”现年23岁的媒体技师Alba Valle说道。

尽管组织者称数百万人参与了在110座城市的游行，当地媒体在缺乏官方数据的情况下估计参与者仅有数十万。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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