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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 31日 星期六 14:16 BJT

西班牙工人大罢工

西班牙工人周四大罢工，导致工厂和港口瘫痪，并引发街头暴力。罢工工人对政府的一项劳工改革感到愤慨，但政府称改革具有“不可阻挡的”必要性。各地抗议活动大体上保持了和平游行方式，数十万人举着红旗、打着鼓，反对首相拉霍伊削减预算。路透

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