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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 10日 星期三 13:48 BJT

纳达尔本赛季回归并非希望全无

世界排名第四的纳达尔周二表示，虽然目前对於何时回归赛场并无明确时间表，但是自己并非完全不可能参加下个月的戴维斯杯以及ATP世界巡回赛总决赛。26岁的西班牙人由於膝伤每天都会健身、游泳、做理疗，他表示自己伤势有所恢复但仍无法应付比赛，因此短期内复出机会渺茫。路透

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