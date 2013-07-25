西班牙火车脱轨造成至少77人死亡（更新版）

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜

路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。