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时事要闻 | 2013年 7月 25日 星期四 13:31 BJT

西班牙火车脱轨造成至少77人死亡（更新版）

路透马德里7月25日 - 西班牙加利西亚最高法院发言人表示，加利西亚地区周三晚间火车脱轨已造成至少77人死亡。

这名发言人周四上午表示，73人在事发现场死亡，4人在医院死亡，同时补充道，这一数字还只是暂时的。西班牙的法官负责记录死亡人数。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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