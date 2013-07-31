西班牙脱轨火车司机事发时在通电话

欧洲议会成员将告诉英国民众 启动退欧进程后仍可喊停
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透马德里7月30日 - 西班牙负责调查上周火车脱轨事故的法庭称，出事火车的司机加尔松（Francisco Garzon）事发时正在与西班牙国家铁路（Renfe）方面通电话。该法庭此前对出事火车的数据记录仪进行了分析。
对所谓的火车黑匣子进行初步分析后发现，加尔松事发前几分钟接到来自西班牙国家铁路的电话，讨论前往费罗尔（Ferrol）的路线。费罗尔是出事列车的终点站。
该法庭称，根据通话内容和黑匣子记录下的背景噪音，加尔松在与西班牙国家铁路工作人员通电话时，似乎在查看地图或某种纸质文件。
根据火车上的两个黑匣子，在一拐弯处脱轨前几分钟，这辆列车的行驶速度为时速192公里，而该拐弯处限速为时速80公里。
列车制动系统在火车脱轨前几秒钟被启动，当时列车速度放慢至时速153公里。
根据媒体报道，现年52岁的加尔松在一次闭门听证会上承认在拐弯处开得太快。
加尔松被调查法官Luis Alaez指控犯有过失杀人罪。
这起火车脱轨事故造成79人遇难，目前仍有66人在医院接受治疗，其中15人伤势严重。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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