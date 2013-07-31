西班牙脱轨火车司机事发时在通电话

(本文由路透中文网编译提供)

路透马德里7月30日 - 西班牙负责调查上周火车脱轨事故的法庭称，出事火车的司机加尔松（Francisco Garzon）事发时正在与西班牙国家铁路（Renfe）方面通电话。该法庭此前对出事火车的数据记录仪进行了分析。

对所谓的火车黑匣子进行初步分析后发现，加尔松事发前几分钟接到来自西班牙国家铁路的电话，讨论前往费罗尔（Ferrol）的路线。费罗尔是出事列车的终点站。

该法庭称，根据通话内容和黑匣子记录下的背景噪音，加尔松在与西班牙国家铁路工作人员通电话时，似乎在查看地图或某种纸质文件。

根据火车上的两个黑匣子，在一拐弯处脱轨前几分钟，这辆列车的行驶速度为时速192公里，而该拐弯处限速为时速80公里。

列车制动系统在火车脱轨前几秒钟被启动，当时列车速度放慢至时速153公里。

根据媒体报道，现年52岁的加尔松在一次闭门听证会上承认在拐弯处开得太快。

加尔松被调查法官Luis Alaez指控犯有过失杀人罪。