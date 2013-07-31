西班牙脱轨火车司机事发时在通电话

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马德里7月30日 - 西班牙负责调查上周火车脱轨事故的法庭称，出事火车的司机加尔松（Francisco Garzon）事发时正在与西班牙国家铁路（Renfe）方面通电话。该法庭此前对出事火车的数据记录仪进行了分析。
对所谓的火车黑匣子进行初步分析后发现，加尔松事发前几分钟接到来自西班牙国家铁路的电话，讨论前往费罗尔（Ferrol）的路线。费罗尔是出事列车的终点站。
该法庭称，根据通话内容和黑匣子记录下的背景噪音，加尔松在与西班牙国家铁路工作人员通电话时，似乎在查看地图或某种纸质文件。
根据火车上的两个黑匣子，在一拐弯处脱轨前几分钟，这辆列车的行驶速度为时速192公里，而该拐弯处限速为时速80公里。
列车制动系统在火车脱轨前几秒钟被启动，当时列车速度放慢至时速153公里。
根据媒体报道，现年52岁的加尔松在一次闭门听证会上承认在拐弯处开得太快。
加尔松被调查法官Luis Alaez指控犯有过失杀人罪。
这起火车脱轨事故造成79人遇难，目前仍有66人在医院接受治疗，其中15人伤势严重。（完）
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。