突发事件：西班牙加利西亚火车脱轨造成56人死亡，70人受伤-地方官员

路透马德里7月25日 - 西班牙加利西亚地区长官Alberto Nunez Feijoo向电视台Television de Galicia表示，在北部城市Santiago de Compostela郊区发生的火车脱轨已经至少造成56人死亡。

该官员还称有70人受伤，其中20人伤势严重。一位媒体办公室发言人告诉路透记者上述信息，并强调这些数字是初步数据。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)