版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 14:26 BJT

更新版-西班牙火车脱轨造成至少77人死亡

(本文由路透中文网编译提供，更新死亡人数统计)

路透马德里7月25日 - 西班牙加利西亚最高法院发言人表示，加利西亚地区周三晚间火车脱轨已造成至少77人死亡。

这名发言人周四上午表示，73人在事发现场死亡，4人在医院死亡，同时补充道，这一数字还只是暂时的。西班牙的法官负责记录死亡人数。(完)

编译：靳怡雯 发稿：程芳
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐