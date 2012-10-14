西班牙和美国财政悬崖可能引发股市修正--贝莱德执行长

* 贝莱德执行长Fink认为股市近期可能修正

* Fink称西班牙救助的不确定性与美国"财政悬崖"令市场担忧

* 考虑小规模收购

* 计划继续在贝莱德效力很多年

路透东京10月13日电---贝莱德的执行长Laurence Fink周六接受专访时表示,由於西班牙是否求助存在不确定性和日渐逼近的"财政悬崖"威胁着美国经济,未来三、四个月市场将会紧张不安.

全球最大货币基金贝莱德管理着3.6万亿(兆)美元的资产.Fink表示,仍然看多美国股票,但他警告称,美国股市在今年最後几个月可能进入修正,下跌5-10%.

"未来三、四个月,不确定性可能增大,该市场可能再度自我考验,"Fink出访东京时对路透表示.本周的国际货币基金组织(IMF)会议在东京举行.

Fink指出,这些不安情绪源於西班牙寻求救助的不确定性.

Fink表示,除了欧洲所面临的诸多问题,IMF会议在讨论所谓的美国财政悬崖问题上面也花费了同样多的时间.

Fink估计,如果美国拿不出解决这一问题的对策,明年第一季美国国内生产总值(GDP)年率可能是萎缩3%.这种风险已在损害美国经济,各企业执行长控制支出和招聘.

他说,另一方面,如果能拿出解决方案,则可能激发股市大涨,并为经济转强奠定基础.

**寻求成长**

贝莱德管理的资产规模相当於德国经济.Fink反驳外界关於贝莱德可能难以继续保持成长的看法.

他说,虽然不会进行大规模收购,但贝莱德正在考虑几项小型交易.

今年稍早的时候,贝莱德公布将调整管理结构,计划把全球执行委员会成员数量从13人扩大到21人.

外界臆测,如果美国总统奥巴马连任,Fink可能是代替美国现任财长盖特纳的一名人选.这令人担心会削弱贝莱德的管理层.

Fink表示,没有过多考虑这种前景.

他说,"我期望在这里,我想在这里,我打算再在这里干好多年."(完)

--编译 张涛;审校 王丽鑫

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。