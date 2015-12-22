西班牙大选落幕各党议席无一不过半 首相拉霍伊力求筹组新政府

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透马德里12月21日 - 西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周一表示，在大选结果没有任何政党取得绝对多数的情况下，他所属的中右翼人民党(PP)将与理念相近的对手展开会谈，希望藉此筹组政府，但机会渺茫，因为缺乏左翼政党支持。
拉霍伊的人民党在周日的全国大选中赢得最多票数，但席次远低于在国会取得绝对多数的176席，为了建立执政协定，未来几周料将陷入错综复杂的协商。
最大的两个左翼党派--社会党与新进的政党“我们可以”(Podemos)，已表态不支持人民党所领导的政府，令拉霍伊寻求结盟的努力愈加复杂化。
这两个左翼政党以民众对经济下滑，及政府高层贪污的普遍不满为诉求，在国会斩获数十个席次。
社会党取得第二高票，接着是“我们可以”与公民党(Ciudadanos)；任何政党欲取得绝对多数支持将难上加难，这使得形成僵局、被迫在新的一年重新选举的可能性升高。
拉霍伊设定1月13日为各党派第一轮会谈期限，与国会开议的日期相同。
市场因政治不确定性而笼罩阴霾，投资者连忙出脱西班牙资产，导致西班牙IBEX指数收盘挫跌3.6%，指标10年期公债收益率(殖利率)大幅升高至逾一个月高位。(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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