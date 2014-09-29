西班牙宪法法庭中止加泰罗尼亚独立公投

法国总统奥朗德敦促人民在决胜投票中支持马克龙
路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
路透马德里9月29日 - 西班牙宪法法庭周一中止加泰罗尼亚在11月举行独立公投的计划。不过位于西班牙东北部、富饶的加泰罗尼亚，已经为其规划的独立公投推行政治宣传活动。
西班牙中央政府周一稍早要求法庭以违反宪法之名，宣布公投违法。
宪法法庭可能需要数年时间就此议题做出裁决，而法庭接受审理此案后，实际上中止了这次公投。
一名女发言人表示，12位法官经过一个小时的紧急会议后，达成决议。
占西班牙全国经济五分之一的加泰罗尼亚，有自己的语言、特有的文化，长期以来为达成更高度的自治努力。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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