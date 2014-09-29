版本:
中国
时事要闻 | 2014年 9月 30日 星期二 07:41 BJT

西班牙宪法法庭中止加泰罗尼亚独立公投

路透马德里9月29日 - 西班牙宪法法庭周一中止加泰罗尼亚在11月举行独立公投的计划。不过位于西班牙东北部、富饶的加泰罗尼亚，已经为其规划的独立公投推行政治宣传活动。

西班牙中央政府周一稍早要求法庭以违反宪法之名，宣布公投违法。

宪法法庭可能需要数年时间就此议题做出裁决，而法庭接受审理此案后，实际上中止了这次公投。

一名女发言人表示，12位法官经过一个小时的紧急会议后，达成决议。

占西班牙全国经济五分之一的加泰罗尼亚，有自己的语言、特有的文化，长期以来为达成更高度的自治努力。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐