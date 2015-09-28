加泰罗尼亚分离派赢得大选 计划18个月内宣布独立

路透巴塞罗那9月27日 - 西班牙加泰罗尼亚地区的分离主义者周日在地区选举中获胜，赢得地区议会多数席位。该地区与西班牙中央政府在独立问题上的斗法因此进入白热化状态。

“加泰罗尼亚人对独立投了赞成票，”该地区代理政府主席马斯(Artur Mas)对支持者说。力挺独立的政党占到135个席位中的72个。

西班牙三个月后将举行全国大选，而这次强劲的挺独表现给西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)带来不小的打击。拉霍伊领导的右倾政府早就表态反对任何独立公投，称此次分裂计划是“无稽之谈”，并发誓要在法庭上加以阻止。

西班牙宪法不允许任何地区分裂出去，所以加泰罗尼亚的前途仍然未卜。

根据官方结果，主要的分离主义组织Junts pel Si(Together for Yes)赢得62票，左翼CUP政党获得另外10个席位。

他们一共获得47.8%的选票，此次选民投票率高达创纪录的78%，给过去两年一直失利的当地独立运动带来重大提振。

两政党均在投票前表示，如果出现这样的结果，他们将在18个月内单方面宣布独立。根据计划，新的加泰罗尼亚政权将通过自己的宪法，并且组建军队、中央银行和司法系统等机构。(完)