西班牙新设赤字目标 公然挑战欧盟

* 西班牙设定2012年赤字目标为相当於GDP的5.8%

* 此前与欧盟达成的协议为4.4%

路透马德里/布鲁塞尔3月2日电---西班牙周五设定其2012年预算目标,并未如其原先同意的欧元区撙节行动那麽严苛,使欧盟新财政协定的可信度打上问号.

西班牙首相拉霍伊坚称他是在欧盟指导方针范围内行事,因为该计画仍将遵守在2013年达成公共赤字目标相当国内生产总值(GDP)3%的目标.

他表示西班牙新设定的2012年赤字相当於GDP为5.8%的目标,比原先同意的4.4%更为务实,但仍感到吃力.

"我支持撙节计画,且致力於将赤字相当於GDP之比从8.5%降到5.8%;那是很大幅度的撙节了."他周五在布鲁塞尔的欧盟峰会结束时称.

其宣示使欧盟一项更严苛债务规定的协议蒙上阴影.欧盟27国领导人除两国外,周五均签署了一项'财政协定',承诺欧元区国家中期将平衡其预算.

西班牙已大幅削减支出并采行经济改革,以避免被危机进一步拖累;这场危机已迫使希腊、爱尔兰和葡萄牙寻求纾困.

德国总理梅克尔和欧洲理事会主席范龙佩表示,经济困境国家的财政目标不应有所弹性.

"在岌岌可危的国家,实现财政整固目标一直是、且仍是欧盟综合因应危机的基石之一,也是强化信心的关键."欧盟经济暨货币事务执委雷恩的发言人Amadeu Altafaj指出.

拉霍伊称此举不会造成市场惊惶,但消息公布後,西班牙长期借款成本上升,使其公债收益率(殖利率)自8月以来首次升至跟负债沉重的意大利相同水准,因投资人担心西班牙需比原先计画发行更多债券.

**测试的案例**

西班牙正成为测试欧洲是否愿意放宽财政规定的案例.其规定要求正努力应对增长低迷、高失业和社会日益不安威胁的会员国进一步节支.

西班牙政府周五称,该国今年经济将萎缩1.7%,与国际货币基金组织(IMF)的预估一致.西班牙并预计失业率为24%.

欧洲理事会对外关系负责人Thomas Klau指出,拉霍伊的决定对於西班牙而言具有期经济上意义,但西班牙和欧盟应避免冲突.

拉霍伊称,"我不用告诉他国总统或国家元首有关我国预算内的赤字数据.用不着.这是主权决定.我会在4月告诉欧盟执委会.

此一策略将迫使欧盟决定是否据新撙节计划惩罚西班牙.

"这是个危险的游戏,因为冒着危及整体(财政稳定)进程合法性的危险."Eurasia Group政治分析师Antonio Barroso称."要麽他知道最後他们会让目标更有弹性,要麽就是他有勇气,宁愿遭到制裁."

西班牙周五表示,除12月宣布的150亿欧元节支和加税外,2012年将再削减150亿欧元预算.该国将支出上限较2011年下调近5%至近1,186亿欧元.

要使赤字从去年相当於GDP的8.5%降至4.4%,将需减省440亿欧元,但可能引发类似希腊的骚乱.

欧盟执委雷恩坚持西班牙需更详细说明,其2011年赤字为何超出设定的6%目标那麽多.

消息人士告诉路透,欧盟执委会中部分人士怀疑,西班牙夸大2011年的赤字预估,以使其今年的目标更有弹性.(完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

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