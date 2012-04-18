西班牙举债成本跳增 央行总裁称恐需加税

* 西班牙央行总裁称改善预算为关键所在

* 财政部发行32亿欧元国库券,高於目标

* 收益率较上次3月20日标售时跳增

* 周四的西班牙公债标售被视为一次关键测试

* IMF预期西班牙今明年均将无法达成赤字目标

路透马德里4月17日电---西班牙央行总裁周二表示,西班牙必须准备好进一步加税以控制预算.此前西班牙举债成本跳增,因市场对西班牙信心滑落.

两位欧洲高层官员发表谈话,排除为西班牙纾困的可能,称西班牙正在落实经济改革.

但西班牙央行总裁奥多涅斯表示,税收问题以及诸如经济成长及通胀等外部因素,可能令西班牙减赤计画面临风险.这是奥多涅斯首度评论政府减赤计画.

"国内需要的调整规模十分巨大,因此我们有必要利用现有的一切工具,包括税收,"奥多涅斯暗示,提高间接税将是非常适宜的举措.

在周二政府逾30亿欧元(39.2亿美元)的短债标售中,短期借款成本较一个月前上升将近一倍,预示着周四的两年期和10年期公债标售前景不妙.

不过,周二标债吸引到不错的需求,帮助10年期公债收益率回到6%水准下方.

另一个正面迹象来自国际货币基金组织(IMF),该组织预计,西班牙经济在2013年料增长0.1%.此前IMF在1月的预测为萎缩0.3%.

不过,IMF同时也警告,西班牙今明两年料无法达到赤字目标,且该组织在西班牙新政府公布2012年度预算前编制的一份预测中认为,西班牙至少在2018年以前料无法实现预算赤字与国内生产总值(GDP)之比为3%的目标.

**对国王不满**

经济危机如此深重,因此西班牙国王在非洲狩猎大象的消息一经传出便招致民众不满.一些评论人士要求74岁的胡安卡洛斯一世国王道歉,甚至逊位给他的儿子Felipe.

奥多涅斯对议会预算委员会表示,对於恢复经济增长和恢复投资者信心而言,政府紧缩措施必不可少.投资者认为,除非欧洲央行在时隔两个月之後重新开始买债,否则债务成本将会继续攀升.

"最近几周再度遭遇的压力,深刻提醒了我们,危机仍远未结束,我们的经济形势依然是欧洲的一大担忧来源,"奥多涅斯指出.

德国财长朔伊布勒认为,西班牙正实践改革.而欧元集团主席贾克称,投资者应该注意到,西班牙的财政整顿行动表现斐然.

"我希望金融市场理性行事."他说,"西班牙正在循序渐进."

朔伊布勒和贾克都认为西班牙无需救助.奥多涅斯也持有此种看法,他说欧洲央行没有在计划实施新的三年期融资操作.

"我认为眼下并未考虑这个问题,不过一切皆有可能."他说.

西班牙上个月通过2012年预算,目标是通过削减支出与加税,节省270亿欧元.奥多涅斯表示,需要推动讨论已久的修宪,以确保中央政府与17个地方政府改善预算.

"目前预算失衡已成为西班牙经济增长的主要障碍之一.加以纠正是十分急迫且不可避免."奥多涅斯称.

**风险溢价飙升**

西班牙周二标售的12个月期国库券收益率(殖利率)报2.623%,18个月期公债收益率为3.110%.与上个月的标售相比,这两项借款成本都大幅上升.上个月标售时,12个月期和18个月期公债收益率分别为1.418%和1.711%.

周二的标债结果彰显出迥异於第一季的改变.当时公债收益率被压低,因为银行业将其从欧洲央行得到的低廉成本资金,部分投注于欧元区二线国家的公债.

DZ Bank利率分析师Michael Leister表示,西班牙国内银行竞标虽有助於周二公债销售,但却无法改变大局.

"关键将是周四的标债,"他说.

西班牙今年预计发行的中长期公债已销售将近一半,债务问题多少有些缓解,令财政部略感宽慰."强劲需求显示市场仍对西班牙经济有信心,"财政部声明稿称.

不过国际投资人持续避开西班牙公债,国内银行因而成为主要买家.

根据财政部数据,截至2月底时,非西班牙居民持有42%的西班牙公债,此项比重为2007年以来最低水平,且低於去年12月时的50%.(完)

--编译 李婷仪/郑茵/徐文焰;审校 蔡美珍/张荻

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