西班牙举债成本跳增 央行总裁称恐需加税

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 西班牙央行总裁称改善预算为关键所在
* 财政部发行32亿欧元国库券,高於目标
* 收益率较上次3月20日标售时跳增
* 周四的西班牙公债标售被视为一次关键测试
* IMF预期西班牙今明年均将无法达成赤字目标
路透马德里4月17日电---西班牙央行总裁周二表示,西班牙必须准备好进一步加税以控制预算.此前西班牙举债成本跳增,因市场对西班牙信心滑落.
两位欧洲高层官员发表谈话,排除为西班牙纾困的可能,称西班牙正在落实经济改革.
但西班牙央行总裁奥多涅斯表示,税收问题以及诸如经济成长及通胀等外部因素,可能令西班牙减赤计画面临风险.这是奥多涅斯首度评论政府减赤计画.
"国内需要的调整规模十分巨大,因此我们有必要利用现有的一切工具,包括税收,"奥多涅斯暗示,提高间接税将是非常适宜的举措.
在周二政府逾30亿欧元(39.2亿美元)的短债标售中,短期借款成本较一个月前上升将近一倍,预示着周四的两年期和10年期公债标售前景不妙.
不过,周二标债吸引到不错的需求,帮助10年期公债收益率回到6%水准下方.
另一个正面迹象来自国际货币基金组织(IMF),该组织预计,西班牙经济在2013年料增长0.1%.此前IMF在1月的预测为萎缩0.3%.
不过,IMF同时也警告,西班牙今明两年料无法达到赤字目标,且该组织在西班牙新政府公布2012年度预算前编制的一份预测中认为,西班牙至少在2018年以前料无法实现预算赤字与国内生产总值(GDP)之比为3%的目标.
**对国王不满**
经济危机如此深重,因此西班牙国王在非洲狩猎大象的消息一经传出便招致民众不满.一些评论人士要求74岁的胡安卡洛斯一世国王道歉,甚至逊位给他的儿子Felipe.
奥多涅斯对议会预算委员会表示,对於恢复经济增长和恢复投资者信心而言,政府紧缩措施必不可少.投资者认为,除非欧洲央行在时隔两个月之後重新开始买债,否则债务成本将会继续攀升.
"最近几周再度遭遇的压力,深刻提醒了我们,危机仍远未结束,我们的经济形势依然是欧洲的一大担忧来源,"奥多涅斯指出.
德国财长朔伊布勒认为,西班牙正实践改革.而欧元集团主席贾克称,投资者应该注意到,西班牙的财政整顿行动表现斐然.
"我希望金融市场理性行事."他说,"西班牙正在循序渐进."
朔伊布勒和贾克都认为西班牙无需救助.奥多涅斯也持有此种看法,他说欧洲央行没有在计划实施新的三年期融资操作.
"我认为眼下并未考虑这个问题,不过一切皆有可能."他说.
西班牙上个月通过2012年预算,目标是通过削减支出与加税,节省270亿欧元.奥多涅斯表示,需要推动讨论已久的修宪,以确保中央政府与17个地方政府改善预算.
"目前预算失衡已成为西班牙经济增长的主要障碍之一.加以纠正是十分急迫且不可避免."奥多涅斯称.
**风险溢价飙升**
西班牙周二标售的12个月期国库券收益率(殖利率)报2.623%,18个月期公债收益率为3.110%.与上个月的标售相比,这两项借款成本都大幅上升.上个月标售时,12个月期和18个月期公债收益率分别为1.418%和1.711%.
周二的标债结果彰显出迥异於第一季的改变.当时公债收益率被压低,因为银行业将其从欧洲央行得到的低廉成本资金,部分投注于欧元区二线国家的公债.
DZ Bank利率分析师Michael Leister表示,西班牙国内银行竞标虽有助於周二公债销售,但却无法改变大局.
"关键将是周四的标债,"他说.
西班牙今年预计发行的中长期公债已销售将近一半,债务问题多少有些缓解,令财政部略感宽慰."强劲需求显示市场仍对西班牙经济有信心,"财政部声明稿称.
不过国际投资人持续避开西班牙公债,国内银行因而成为主要买家.
根据财政部数据,截至2月底时,非西班牙居民持有42%的西班牙公债,此项比重为2007年以来最低水平,且低於去年12月时的50%.(完)
--编译 李婷仪/郑茵/徐文焰;审校 蔡美珍/张荻
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