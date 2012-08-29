西班牙政府与欧盟已就建立坏账银行的条件达成一致--经济部长

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透马德里8月29日电---西班牙经济部长德金多斯周三表示,西班牙政府已与欧盟官员就建立一家坏账银行的整体条件达成一致.建立该银行旨在以承接房地产业的不良资产.
德金多斯对记者表示,西班牙内阁将在周五批准建立这一坏账银行的框架.
他并称,西班牙目前并未商谈任何进一步的紧缩措施来换取欧洲央行在购债方面的可能扶助.(完)
--编译 丁琦;审校 王冠中
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。