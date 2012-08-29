西班牙政府与欧盟已就建立坏账银行的条件达成一致--经济部长

路透马德里8月29日电---西班牙经济部长德金多斯周三表示,西班牙政府已与欧盟官员就建立一家坏账银行的整体条件达成一致.建立该银行旨在以承接房地产业的不良资产.

德金多斯对记者表示,西班牙内阁将在周五批准建立这一坏账银行的框架.

他并称,西班牙目前并未商谈任何进一步的紧缩措施来换取欧洲央行在购债方面的可能扶助.(完)

--编译 丁琦;审校 王冠中

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。