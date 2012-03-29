西班牙举行大罢工 测试民众对节支的忍耐程度

路透马德里3月29日电---西班牙工会周四举行大罢工,测试公众对节支计划的耐心.周五西班牙首相拉霍伊将公布新一轮大幅预算削减.

在政府未能达到欧盟设定的严苛赤字目标之际,西班牙民众显示出相当的忍耐能力,但随着经济进入第四年低增长或零增长,民众的忍耐可能下降.

调查显示仅30%的工人将加入周四为期一天的罢工,反对劳动改革,不过执政党人民党(People's Party)周日在两个选区的意外挫败,可能促使更多人参与进来.

工会运输分支同意提供最低服务,意味着四分之一的公交车和约三分之一的地铁和城铁将运营,但国内航线和欧洲航线分别仅有10%和20%运营.

西班牙最大的航空公司Iberia称,将取消222架次航班,其中逾60%原定周四起飞.

西班牙工会召集周四的罢工,是为反对就业改革.此项改革将削减企业解聘员工的成本,并解散全国性劳资谈判系统.

不过工会的力量在逐渐瓦解,目前西班牙仅不到五分之一的雇员加入了该国最大的两个工会Comisiones Obreras (CCOO)和Union General de Trabajadores (UGT).(完)

--编译 王丽鑫;审校 隋芬

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