西班牙首相拉霍伊拒绝因资金丑闻而下台

西班牙首相拉霍伊7月15日在马德里与到访的波兰总理举行联合记者会。 REUTERS/Sergio Perez

路透马德里7月15日 - 西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周一拒绝了要求他因执政党资金丑闻而下台的呼声。拉霍伊称他将不允许丑闻事件阻碍其改革计划。

拉霍伊所面临的政治压力不断增大。其中右翼人民党的前司库向法官提供了新的证词，称在2009和2010年向拉霍伊和人民党秘书长Maria Dolores Cospedal提供了9万欧元现金。

迄今为止，拉霍伊设法控制住了丑闻的影响范围，其中包括建筑业巨头为获得利润丰厚的合约而提供非法献金。

“我将维护政治稳定性，而且我将完成西班牙选民赋予我的使命，”他在新闻发布会上表示。

拉霍伊称，丑闻不会动摇他的政治改革计划。这项计划旨在击退深度经济衰退和消除巨额预算赤字。他所在的政党在议会拥有明显的优势。

去年西班牙出现财政危机，政府几乎被迫寻求援助，由于西班牙经济摇摇欲坠，欧元曾因此有几个月时间都面临风险。

拉霍伊顶住压力拒绝求援，目前一心期待经济好转，但是他的公众形象因为Barcenas丑闻受到损害。

西班牙反对党周一要求拉霍伊在周一辞职，就连他所在政党的部分成员也表示，他该退位了。

“人民党也许占有绝对多数席位，但却失去了道德威信，”反对党社会党的副秘书长Elena Valenciano说。“我们会与所有政党一道努力让首相下台。”

**人民党前司库受审问**

人民党的前任司库Luis Barcenas处于丑闻漩涡的中心，他于6月被捕，被控贿赂、洗钱、税务欺诈和其他罪名。

拉霍伊未受到任何犯罪指控，他还反复否认他和其他人民党领导人收受了非法资金。人民党秘书长Cospedal周一晚上召开新闻发布会，也否认有任何违法行为。

在人民党内部，政治人士越发确信拉霍伊已失去厌烦了高失业率的选民的信任。据Metroscopia调查显示，该党的支持率已经从2011年大选时的44%跌落至25%。

“党内几乎所有人都确信形势已经无法挽救。拉霍伊最好的选择就是安排一个移交领导权的程序，”一位要求不具名的人民党议员表示。

另一位要求不具名的党内人士称，副首相Soraya Saenz de Santamaria是可以接替拉霍伊的人选之一，因为她被视为未卷入Barcenas丑闻的新一代领导人。

根据西班牙宪法，议会可以不经选举选择一位新首相。如果人民党议员没有因为丑闻而分裂的话，那么该党拥有足够席位可以确保新首相出自其阵中。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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