全球能源：国家电网从淡马锡手中收购澳洲电企股份，交易金额或超50亿澳元

据知情人士透露，国家电网也有意参股新西兰第二大电力和燃气输送企业Powerco Ltd 。

国家电网公司国际合作部联席主席Cheng Mengrong在一份声明中称，在评估海外投资机会时，投资回报及当地市场的监管体系是主要考虑因素。

这两笔交易在周五宣布，还将由澳洲外资投资审核局(FIRB)、澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)以及中国国家发改委的批准。

FIRB审查所有外国国有企业的投资，以确保为真正的商业交易并符合澳洲的国家利益。由于收购的资产已经为外国投资者持有，本案获批的可能性较大。(完)