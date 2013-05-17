全球能源：国家电网从淡马锡手中收购澳洲电企股份，交易金额或超50亿澳元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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据知情人士透露，国家电网也有意参股新西兰第二大电力和燃气输送企业Powerco Ltd 。
国家电网公司国际合作部联席主席Cheng Mengrong在一份声明中称，在评估海外投资机会时，投资回报及当地市场的监管体系是主要考虑因素。
这两笔交易在周五宣布，还将由澳洲外资投资审核局(FIRB)、澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)以及中国国家发改委的批准。
FIRB审查所有外国国有企业的投资，以确保为真正的商业交易并符合澳洲的国家利益。由于收购的资产已经为外国投资者持有，本案获批的可能性较大。(完)
(编译 田建华/李春喜 审校 隋芬/侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。