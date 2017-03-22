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债券 | 2017年 3月 22日 星期三 15:25 BJT

标题新闻：德总理梅克尔所在党派扩大较SPD的领先优势，支持率升1个百分点，六个月后德国将举行联邦议会选举--民调

SPD指德国社会民主党(SPD)。

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