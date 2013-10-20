德国社民党开出与默克尔党派组建联合政府条件

路透柏林10月20日 - 德国社会民主党(SPD)领袖周日列出了对总理默克尔的主要要求。在稍晚举行的会议上他们将争取200位核心党员的支持，与默克尔就正式组建联合政府进行谈判。

这些要求主要包括推行8.5欧元的全国最低工资标准、男女同工同酬、引入金融交易税、增加对基础设施和教育的投入，以及一项促进欧元区经济增长和就业的策略。

但这些要求未提及对富人增税的问题，不过默克尔对此已经彻底排除。

9月22日的大选中，默克尔的保守党派联盟成为最强大的政治力量，但还差几个席位才能达到议会多数，这迫使他们寻求联盟盟友。保守党派联盟包括德国基督教民主党(CDU)和基督教社会联盟(CSU)两个党派。

自一开始，远远落后于默克尔的德国社会民主党(SPD)就被视为是最可能成为伙伴的党派。不过该党态度很强硬，因为希望避免2005-2009年间与默克尔结成“大联合政府”时犯下的错误。

该党主席Sigmar Gabriel周六对德国画报表示：“这次我可以保证，绝不会结成联盟后所做与选举中的承诺背道而驰。”

Gabriel周日要求德国社会民主党领袖签署的声明草案称，“同意正式进行以组建联合政府为目的的谈判。”

该党派也承认有必要做出一些让步，但列出10个“基本”点，其中第一点就是最低工资。(完)

(编译 李春喜 审校 王冠中)

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