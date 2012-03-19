浦发银行称花旗已将所持股份转让

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 浦发银行称花旗银行已将其所持股份全部转让
* 花旗预期本次转让税後获利约3.49亿美元
* 上周花旗在美国银行业压力测试中受挫
路透上海3月19日电---中国上海浦东发展银行(600000.SS)周一公告称,花旗集团(C.N)旗下的花旗银行海外投资公司已通过大宗交易的方式,将其所持有的浦发银行股份全部转让.而花旗则预期此次转让税後获利约3.49亿美元.
公告显示,花旗银行今日通过大宗交易方式向几家机构投资者转让了5.062亿股的浦发银行股份,占浦发银行已发行总股份的2.714%;至此花旗银行在浦发银行的持股为零.
花旗集团之後发布新闻稿称,此次转让浦发银行持股的收入达6.68亿美元,预计税後获利约3.49亿美元.但新闻稿中并未提及此次转让的原因.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周在发布年度压力测试结果时表示,花旗集团,Ally Financial和SunTrust (STI.N)等银行的监管压力比率水平最低,一级普通资本比率分别为4.9%,4.4%和4.8%.
花旗集团随後表示,在新近对美国大型银行进行的压力测试之後,美联储拒绝了该行向股东返还资本的计划.
浦发银行周一收报9.28元人民币,涨0.03元,或0.32%,过去一个月累计则上涨0.65%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
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