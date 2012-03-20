浦发银行称花旗已将所持股份转让

* 浦发银行称花旗银行已将其所持股份全部转让

* 花旗预期本次转让税後获利约3.49亿美元

* 双方达成新的战略合作,包括花旗助力浦发海外拓展等

* 上周花旗在美国银行业压力测试中受挫

* 花旗将更专注于对广发行的投资--分析人士

路透上海3月20日电---中国上海浦东发展银行(600000.SS)周一晚间公告称,花旗集团(C.N)旗下的花旗银行海外投资公司已通过大宗交易的方式,将其所持有的浦发银行股份全部转让.而花旗则预期此次转让税後获利约3.49亿美元.

公告显示,花旗银行周一通过大宗交易方式向几家机构投资者转让了5.062亿股的浦发银行股份,占浦发银行已发行总股份的2.714%;至此花旗银行在浦发银行的持股为零.

另据上海证券交易所大宗交易信息显示,3月19日共有三笔浦发银行的大宗交易,交易成交均价均为8.33元人民币/股,交易总额达42.16亿元.其中1.1亿股的买入营业部为中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK),剩余部分的买入营业部为太平洋资产管理有限责任公司.

花旗集团之後发布新闻稿称,此次转让浦发银行持股的收入达6.68亿美元,预计税後获利约3.49亿美元.但新闻稿中并未提及此次转让的原因.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)上周在发布年度压力测试结果时表示,花旗集团,Ally Financial和SunTrust(STI.N)等银行的监管压力比率水平最低,一级普通资本比率分别为4.9%,4.4%和4.8%.

花旗集团随後表示,在新近对美国大型银行进行的压力测试之後,美联储拒绝了该行向股东返还资本的计划.

浦发银行周一收报9.28元,涨0.03元,或0.32%,过去一个月累计则上涨0.65%.

**双方达成新的战略合作**

另据中国证券报周二报导,浦发银行同时宣布已与花旗达成新的战略合作安排,将继续推进双方战略合作夥伴关系.具体包括:花旗将为浦发银行拓展海外市场提供技术支持和商业银行服务支持;并将在公司银行与金融机构、个人银行、私人银行、信用卡等多个领域开展合作与交流.

浦发银行方面表示,花旗出售所持浦发银行股份,不会对该行的日常经营带来影响.受益於中国强劲的经济发展,浦发银行继续保持良好的业务发展势头.该行2011年实现净利润272.86亿元,同比增长42%,

报导并引述分析人士认为,花旗售罄浦发银行股份或许意味着花旗将更加专注于对广发行的投资.

2006年11月16日,花旗集团牵头组织中国人寿、国电集团、中信信托等组成的投资者团队与广发行正式签约.根据协议,花旗银行集团将持有广东发展银行20%的股份,IBM公司持股4.74%,这也是花旗银行集团迄今为止在中国达成的最大一笔交易.

"如果广发银行能最终上市,花旗的投资将获得丰厚回报."某券商分析师指出.

此前有消息称,广发银行赴内地、香港两地上市的方案已定,融资规模为350亿元左右,大大高於先前市场预测的150亿-200亿元的区间.(完)

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--发稿 边竞/刘昕; 审校 张喜良路

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