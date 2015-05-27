浦发银行称将分拆设立理财子公司 为继光大银行后第二家

路透上海5月27日 - 中国股份制银行--上海浦东发展浦发银行(600000.SS)周三发布董事会公告称，同意以全资子公司的方式设立浦银资产管理有限公司，该事项须报监管机构核准；这亦是继光大银行后第二家计划分拆设立理财子公司的上市银行。

中国光大银行(601818.SS)(6818.HK)3月末曾公告称，该行将全资设立理财业务子公司，该事项须报请监管机构审批，这是国内最早落实分拆业务的上市商业银行。

此前中金曾发布研究报告称，商业银行将分拆资产上市，最快二季度启动。已有部分银行获准分拆某项特定业务，未来将采取“先分拆-再引资-最后上市”的路径。(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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