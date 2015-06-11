SPDR黄金持仓降至2008年以来最低 预计继续下滑

路透新加坡6月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓已降至2008年9月以来最低，当月雷曼兄弟申请破产。而由于股市表现强劲且美国预计升息，SPDR资产可能进一步流出。

这种情况可能进一步打压全球黄金价格，尤其是在亚洲实货黄金需求疲弱之际。

纽约SPDR Gold Trust表示，周三黄金持仓降至704.23吨或2,260万盎司，在不到三年的时间里，当初高达4,343万盎司的持仓已经接近减半，主要是因为黄金进入熊市。

“这是表明当前人们对于黄金普遍不感兴趣，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的分析师Victor Thianpiriya表示，“黄金市场缺乏人气。”

金价经过一波持续12年的多头走势后，在2013年跌掉将近三分之一，引发金价大跌的原因包括美国经济复苏迹象、美国利率可能调升、美元及股市走强。

金价在2011年触及每盎司1,920.30美元高位后，至今已下跌近40%。周四时约在1,187美元。

在雷曼兄弟垮台引发的金融危机期间，黄金ETF大受投资人欢迎。

但随着经济出现复苏迹象，黄金ETF从2013年年初开始面临大量资金流出，投资人转往其他资产追求更高回报。

全球前八大黄金ETF的黄金持仓量总合目前跌至2010年年初以来低位。

“至少在未来12个月里，我们将继续看到资金逐步流出ETF，”澳新银行的Thianpiriya说。

2013年时黄金ETF出现大规模资金外流，但那时的亚洲实货黄金需求位于纪录水平，因金价急跌吸引了逢低买入者。那在一定程度上消化了外流资金的影响，并对金价构成支撑。

但这次，亚洲需求表现疲软，因为市场预期金价还会下跌，而且需求呈现季节性迟滞的夏季即将来临。

“赎回正在向市场提供更多供应，并限制了金价上档，”悉尼的一位贵金属交易员说，其并指出亚洲实货需求疲软也是个让人担心的因素。

“贵金属现在不再受青睐。只要股市在涨，ETF赎回就不会停歇。”(完)

(编译 张涛/蔡美珍/白云; 审校 王丽鑫/王兴亚)

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